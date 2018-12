Jugendturnier in der WinArnena

(cc). Am Freitag, 4. Januar, veranstaltet die JFV Borstel-Luhdorf ihr 2. Sparkassen Kick-off Jugendturnier in der WinArena in Winsen. Teilnehmen werde fünf Mannschaften der Altersklasse U15, und das Gästeteam des FC St. Pauli, das mit seiner U14 kommt. Spielbeginn ist um 17 Uhr.