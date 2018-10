Junioren-C-Team hat Viertelfinale erreicht

Das Junioren-C-Team vom Tennis Club Blau-Weiß Salzhausen hat das Viertelfinale der regionsweiten Endrunde erreicht. Die Mannschaft startete mit drei Siegen in ihrer Regionsliga-Staffel. Nach einem 2:1 gegen den TC Bendestorf II und zwei 3:0-Siegen gegen den TV Winsen und TC Stelle III war ihnen der zweite Platz und damit die Qualifikation für die Endrunde vor dem letzten Spiel schon sicher. In diesem quasi Endspiel zeigte sich der Hittfelder TC III dann aber als die deutlich stärkere Mannschaft, die nicht nur die Staffel sondern später auch die regionsweite Endrunde gewann. Das Achtelfinale der Endrunde sollte dann das Highlight dieser Sommersaison für das Team werden. In zwei spannenden Einzeln besiegten Jaron Ahrens und Rune de Bel ihre Kontrahenten vom TC Wiepenkathen.Das Doppel Rune de Bel und Tim Wachholz siegten ebenfalls (7:6, 6:4), so dass der 3:0-Sieg perfekt war. rang. Im Viertelfinale erwies sich dann auch die zweite Mannschaft des Hittfelder TC als ein zu großer Brocken, so dass die Partie mit 0:3 verloren wurde.