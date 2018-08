Kadertraining für Talente

TISCHTENNIS: Mit 36 Nachwuchsspielern wird begonnen

Nachdem Spielort, Auswahlkreterien, und die Finanzierung geklärt werden konnten, hat der Jugendausschuss des Tischtenniskreisverbandes Harburg Land zum Kreiskadertraining eingleaden. "Auch der Kreissportbund Harburg Land gab kürzlich grünes Licht und wird diese Talentförderung finanziell unterstützen", berichtet Kreispressewart Ralf Koenecke. "Die eigentlich schwierigste Personalie, einen passenden Trainer zu finden, löste sich völlig unproblematisch."Robert Weemhoff (war früher niederländischer Juniorennationalspieler) soll das Kadertraing als Trainer leiten. Gestartet soll am heutigen Samstag, 25. August, in der Meckelfelder Sporthalle am Appenstedter Weg. Das Sichtungstraining führte der 57Jährige schon Ende Juni im Sportzentrum Seevetal durch. Dazu wurden meist Teilnehmer der Kreisranglisten eingeladen. "Angelehnt an das Kadersystem des Tischtennisverbandes Niedersachsen und des Deutschen Tischtennisbundes sind die insgesamt 36 berufenen Nachwuchsspieler in zwei Altersklassen eingeteilt", so Koenecke. Den Anfang machen 22 Jungen und Mädchen (13 bis 17 Jahre), in zwei Wochen sind die Jüngeren dran. Unterstützt wird der Niederländer Robert Weemhoff vom Steinbecker Jan-Philipp Dechow und Andreas Henke (TV Vahrendorf)."Darüber hinaus soll es kreisübergreifende Kaderlehrgänge geben, die meist eintägig stattfinden sollen. Dabei werden leistungsstarke Spieler aus anderen Bezirken und Verbänden eingeladen. Im Gegenzug können die hiesigen Nachwuchsakteure in anderen Regionen am Kadertraining teilnehmen und so die eigenen Spielkultur zu erweitern", erklärt Koenecke.