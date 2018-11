Keine Punkte für Landesligisten

FUSSBALL: Niederlagen für Aufsteiger TSV Winsen und für TV Meckelfeld

Beide Landkreisteams konnten am vergangenen Sonntag nicht punkten. Aufsteiger TSV Winsen kassierte im Heimspiel der Fußball-Landesliga eine 1:4-Heimniederlage gegen den MTV Treubund Lüneburg, und Ligakonkurrent TV Meckelfeld verlor auswärts beim Rotenburger SV mit 0:2.Der TSV Winsen/Luhe verliert verdient gegen Treubund Lüneburg und verbleibt mit fünf Punkten weiterhin im Tabellenkeller. Gegen die etablierte Landesliga-Elf aus der Salzstadt waren die Titze-Schützlinge über weite Strecken chancenlos, sodass das Ergebnis letztendlich noch gnädig ausgefallen ist. Diese Tendenz machte sich bereits nach wenigen Minuten bemerkbar. Die Hausherren fanden quasi mit Beginn des Spiels keinen Zugriff und waren bei den oftmals flüssigen Kombinationen der Gäste nur Sparringspartner. So hätte MTV-Stürmer Daniel Horn bereits nach zwei Minuten treffen können, sein Abschluss wurde jedoch von Spielertrainer Henrik Titze pariert. Nur eine Zeigerumdrehung später war es dann aber passiert: MTV-Kapitän Daniel Maass dribbelt sich durchs Mittelfeld und steckt herrlich auf den eingestarteten Horn durch, der sich seine zweite Chance des Tages nicht entgehen lässt (3.). In der Entstehung des Treffers hatte Moritz Essmann die Chance auf ein taktisches Foul gegen Maass, diese wurde jedoch nicht genutzt. Der frühe Gegentreffer war augescheinlich absolutes Gift für sowieso schon gebeutelte Kreisstädter, die auch in den folgenden Sequenzen kaum Zugriff fanden. Das gedankenschnelle Direktspiel der Gäste aus Lüneburg konnte kaum unterbunden werden, sodass weitere Gegentore eine Frage der Zeit waren. Schlussendlich dauerte es aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung der in rot gekleideten Gäste bis zur 32. Minute, ehe der starke Horn erhöhen konnte. Erneut wurde er von Sturmkollege Maass bedient, der seiner Spiellaune aufgrund der gebotenen Räume freien Lauf lassen konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte die Nummer 11 der Lakämper-Elf dann sogar noch einen drauf und sorgte mit dem 3:0 aus knapp 30 Metern für den schönsten Treffer des Tages (45.). Direkt im Anschluss an dieses Traumtor ging es in die Kabinen.Aus diesen zurückgekehrt setzte es direkt den nächsten sportlichen Peitschenhieb für die Gastgeber. Ein Freistoß von Maass segelt an Freund und Feind vorbei und findet letztendlich den Weg ins Tor, da Titze in dieser Situation äußerst unglücklich zu Werke ging und sich den Ball mit seiner Abwehraktion selbst ins Tor beförderte (47.). Spätestens mit diesem Treffer war die Messe natürlich gelesen. Die Gäste zeigten nun etwas Gnade und schalteten mindestens zwei Gänge zurück, sodass auch der TSV einige spielerische Elemente einbringen konnte, die vor allem über den immerhin bemühten Dennis Auber vorgetragen wurden. Die meisten Angriffe versandeten dennoch, da die MTV-Abwehr zu keinen Kompromissen bereit war. Dennoch belohnten sich die Hausherren kurz vor Ultimo mit dem Ehrentreffer, als Allaa Mrisi einen individuellen Fehler von Ali Halawi ausnutzte und den Ball aus knapp elf Metern unter die Latte drosch (80.). Um 15:50 Uhr beendete Referee Benjamin Lindner die einseitige Partie und besieglte damit den klaren Auswärtssieg für spielstarke Lüneburger, die sich damit für die Derby-Niederlage in der vergangenen Woche rehabilitieren können.Unterm Strich war der TSV heute erstmals in der Hinrunde so richtig chancenlos und fand nie die richtige Einstellung zum Spiel. Das bemängelte auch Traine