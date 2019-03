Kreisfinale der Mini-Meisterschaft

(cc). Am Samstag, 23. März, steigt in der Rosengarten-Sporthalle am Hainbuchweg 19 in Klecken das Kreisfinale im Wettbewerb der Tischtennis-Minimeisterschaften. Beginn ist um 12 Uhr. Die Halle wird bereits ab 11 Uhr geöffnet sein. Das Turnier startet mit den Gruppenspielen. Turnierleiter wird Kreisjugendwart Finn Tiedemann sein. Die besten Jungen und Mädchen qualifizieren sich für die Bezirksebene.