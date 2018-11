Kreisliga-Turntag in Salzhausen

(cc). Am Samstag, 17. November, findet in der Kreuzweg-Sporthalle in Salzhausen der Kreisligawettkampf und der Bambini-Cup der Nachwuchs-Turnerinnen statt. Mit 71 Mädchen in 13 Mannschaften wird Buchholz 08 das größte Teilnehmerfeld stellen. Wettkampfbeginn ist um 9.30 Uhr.