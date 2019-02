Kreistitelkämpfe in Buchholz

(cc). Am Samstag, 2. März, finden in der Nordheidehalle in Buchholz die Kreis-Kunstturnmeisterschaften statt. Um 8.45 Uhr beginnen die Kürwettkämpfe (LK I – LK IV), ab 14 Uhr die Kürwettkämpfe der LK 4. Gemeldet haben für das Kreisfinale insgesamt 237 Turnerinnen aus acht Vereinen.