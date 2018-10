Landesliga-Aufsteiger gewinnt das Derby

HANDBALL: HSG Seevetal bezwingt Jahn Hollenstedt

Landesliga-Aufsteiger HSG Seevetal gegen den Tabellenzweiten TuS Jahn Hollenstedt 28:27! Diesen Erfolg hätten selbst Optimisten im Seevetaler Team nicht erwartet. Den Sieg vor mehr als 200 Zuschauern in heimischer Halle sicherte Arne Freudenberg durch einen in der Schlussminute verwandelten Siebenmeter.Von Anfang an stach der aggressive Abwehrblock der Seevetaler, die in den vergangenen Jahren zweimal in Folge aufgestiegen sind. Was durchkam wurde zumeist eine Beute von HSG-Torwart Björn Aschendorf. Halbzeit eins verlief auf Augenhöhe – bis zum 10:10-Pausenstand.Im zweiten Durchgang kassierte Hollenstedt gleich zu Beginn drei Zeitstrafen, und die Seevetaler gingen mit 22:16 in Front. Die Gäste kämpften sich aber wieder heran und schaffte den 27:27-Ausgleich. In der Schlussphase bekam Seevetal einen Strafwurf zugesprochen, den HSG-Routinier Freudenberg zum 28:27-Endstand verwandelte.