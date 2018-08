Landesliga-Aufstieg geschafft

TENNIS: Team des Hittfelder TC feiert Meisterschaft in der Verbandsliga

Als Meister der Verbandsliga sind die Damen 50 des Hittfelder Tennis Clubs (HTC) in die Landesliga aufgestiegen. Das Team konnte sogar TV Winsen, TC Gnarrenburg und TC Fleestedt auf die Plätze zwei bis vier verweisen.Nach sechs Spielen ohne Niederlage war die Mannschaft um Kapitänin Susanne Koenecke an der Spitze der Tabelle und machte den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Im Seevetal-Duell gab es einen deutlichen 6:0-Erfolg beim TC Fleestedt. Zur neuen Spielzeit in der höheren Liga soll das Trainingspensum mit Coach Frank Loel noch einmal erhöht werden.Weiter spielte der Hittfelder TC: 4:2 beim TV Winsen, 5:1 gegen TC Gnarrenburg, 6:0 gegen TV "Werder" Bremen, 6:0 gegen TV Süd Bremen, und 6:0 beim TSV Düring TA.„Mit dem Aufstieg geliebäugelt hatten sie schon, aber dass es eine solch erfolgreiche Punktspielrunde für die Damen geben würde, hat sie dann doch überrascht“, berichtet HTC-Pressesprecher Winfried Schwehn.