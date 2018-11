Landesliga-Derby in Meckelfeld

(cc). Im Kreisderby der Handball-Landesliga der Männer treffen am Samstag, 17. November, Aufsteiger HSG Seevetal (Rang 9) und die SG Luhdorf-Scharmbeck (Tabellen-13.) aufeinander. Die Partie wird um 17 Uhr in der Realschul-Sporthalle in Meckelfeld angepfiffen. Um 19.30 Uhr spielt TuS Jahn Hollenstedt (5.) am Samstag in heimischer Halle gegen den Tabellenzweiten MTV Embsen.