Landesliga-Knüller am Sonntag

Zwei Knüller stehen am Sonntag, 9. September, in der Fußball-Landesliga Niedersachsen auf dem Programm: Aufsteiger TSV Winsen (Rang 15) empfängt den Tabellenvierten TuS Harsefeld, und beim TV Meckelfeld (13.) ist der Tabellenführer MTV Eintracht Celle zu Gast. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr. Weiter spielen am Sonntag:Bezirksliga II. MTV Egestorf - TSV Elstorf, SG Scharmbeck-Pattensen - MTV Soltau, MTV Borstel-Sangenstedt - Eintracht Elbmarsch.Kreisliga: SG Estetal - TVV Neu Wulmstorf, TV Welle - MTV Ashausen-Gehrden, SV Bendestorf - MTV Ramelsloh, TSV Heidenau - TuS Nenndorf, TSV Auetal - FC Este, TuS Fleestedt - Buchholzer FC.1. Kreisklasse: TSV Winsen II - FC Este II (13 Uhr), MTV Borstel-Sangenstedt II - SV Wistedt, SV Dohren - SG Salzhausen-Garlstorf, MTV Hanstedt - Eintracht Elbmarsch II, TSV Over-Bullenhausen - TSV Eintracht Hittfeld.