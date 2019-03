Latein-A-Team reist nach Ludwigsburg

(cc). Nach dem enttäuschenden fünften Platz in Bremerhaven (das WOCHENBLATT berichtete) reist das A-Team der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz (1. Bundesliga) an diesem Wochenende zum nächsten Turnier nach Ludwigsburg. „Ich kann nicht behaupten, dass das Ergebnis in Bremerhaven dazu geführt hat, dass wir etwas in der Analyse verändern mussten. Für uns ist es ganz normal unsere Leistung nach jedem Wettkampf kritisch zu hinterfragen. Das haben wir auch in diesem Fall getan. Wir haben allerdings darüber hinaus versucht, Antworten darauf zu finden, warum unsere gute Leistung bei den Wertungsrichtern nicht ankam und wie wir das verändern können“, erklärt Blau-Weiss-Trainerin Franziska Becker. „Alle sind gewillt, ihre Leistung beim nächsten Wettkampf zu steigern.“ Für das Buchholzer Team steht im Vordergrund, mit einer sehr guten Präsentation des Themas „Rhythm- lives in you“ in Vorleistung zu gehen. Das Buchholzer B-Team (2. Bundesliga) ist am dritten Wettkampftag in Weinheim am Start.