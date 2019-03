Lateinformation von Blau-Weiss wurde Vierter

(cc). Erneut hat die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz ihr Wunschergebnis nicht erreicht, und wurde beim fünften und damit letzten Turnier der 1. Bundesliga am vergangenen Wochenende in Bremen "nur" Vierter. Die Plätze eins bis drei gingen an Grün-Gold-Club Bremen, den TSZ Velbert und die TSG Bremerhaven. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.