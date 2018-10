Lateinteam will auf die Weltbühne

TANZSPORT: Traumziel für das A-Team von Blau-Weiss ist die WM-Teilnahme in China

Bei der ersten clubinternen "kleine Genalprobe" des Bundesliga-Lateinteams von Blau-Weiss Buchholz am Montagabend in der großen Sporthalle des Schulzentrums Am Kattenberge gab es tosenden Applaus für getanzte Lebensfreude! Inszeniert wurde der Abend vom Anhängerkreis der Tänzer.Das Top-Team mit fünf Neuzugängen von Blau-Weiss Buchholz demonstrierte bei der internen Generalprobe eindrucksvoll „Rhythm – lives in you“ - das neue Thema von Musik und Darbietung, welches überraschend anders ist als seine Vorgänger „The Team“ und „Day of the Battle“. „Mir war es wichtig, der Mannschaft kein episches, schweres Thema aufzudrücken, sondern in diesem Jahr die Körper zur Musik sprechen zu lassen,“ so Cheftrainerin Franziska Becker, die die Mannschaft gemeinsam mit Christopher Voigt und Nick Dieckmann trainiert. "Der Rhythmus lebt in uns allen und ist die Basis für jegliche Art von Tanz zu Musik,“ so die Trainerin. Musikalisch wird das Thema unterstützt durch die Song-Titel „Rhythm is a dancer“, „Katchi“ sowie „Rhythm of the Night“. Als emotionales Highlight bildet der Titel „Er lebt in Dir“ aus "König der Löwen" die konzeptionelle Klammer. Ein Musiktitel, der die Mannschaft seit Jahren begleitet und das Thema passend einrahmt. Blau-Weiss Buchholz will in der neuen Saison weg vom dritten Platz auf Bundesebene. "Traumziel ist die WM-Teilnahme in China", erklärte Abteilungsleiter Björn Poll, der diesen Abend moderierte. Bei der internen Präsentation fehlten noch die neuen Outfits. Die sollen aber spätestens am 10. November fertig sein. Dann werden die acht Latein-Tanzpaare von Blau-Weiss bei der Deutschen Meisterschaft der Lateinformation in Braunschweig am Start sein. Alle drücken dem Team die Daumen, sich das zweite Ticket zur Weltmeisterschaft zu sichern.Die öffentliche Generalprobe der Buchholzer Lateinformationen findet am Sonntag, 16. Dezember, in der Nordheidehalle statt.