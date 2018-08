Laufserie der LG Nordheide beginnt

(cc). Am Mittwoch, 15. August, startet die neue Laufserie der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide um den Sparkassen-Cup in Winsen. An drei aufeinanderfolgenden Mittwochabenden werden auf der Leichtathletikanlage der BBS die Wettkämpfe ausgetragen. "Wer am Schluss die schnellste Gesamtzeit nach drei Läufen hat, gewinnt tolle Preise, die von der Sparkasse Harburg-Buxtehude bereitgestellt werden", berichtet LGN-Pressewart Jannik Schütt. Erster Start ist am Mittwoch der kommenden Woche um 18:30 Uhr für die 2000-Meter-Laufwettbewerbe der Kinder und Jugendlichen (U10 bis U16). Ab 19:00 Uhr sind die Jugendlichen ab U18 und Erwachsenen über 5000 Meter dran. Weitere Informationen gibt im Internet unter: www.lgnordheide