"Luchse" feiern Auswärtssieg

HANDBALL: Mit 28:24 in Mainz den vierten Tabellenrang behauptet

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben sich am Samstag klar mit 28:24 (Halbzeit 15:12) beim 1. FSV Mainz durchgesetzt, und damit ihren vierten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga der Frauen behauptet. Es war vor allem das tempogeladene und zielstrebige Kombinationsspiel, dass das Nordheideteam zum Erfolg führte. Die besten Werferinnen: Zeliha Puls (7), Julia Herbst und Sarah Lamp (je 5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.