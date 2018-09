"Luchse" feiern tollen Heimsieg

HANDBALL: 2. Sieg im 2. Spiel der zweiten Bundesliga

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben die weiße Weste in der 2. Bundesliga gewahrt und das Heimspiel am Samtagabend vor 280 Zuschauern in der Nordheidehalle gegen Aufsteiger TuS Lintfort mit 31:23 (Halbzeit 18:6) gewonen. "Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, auch wenn es noch einige unkonzentrierte Phasen gab", lobte Trainer Dubravko "Dudo" Preclec nach dem Spiel. Linksaußen Zeliha Puls war mit sieben Toren (davon drei vom Siebenmeterpunkt) Haupttorschützin bei den Gastgeberinnen. Spielmacherin Kim Land erzielte fünf Tore, Sarah Lamp und Lynn Schneider trafen je viermal. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.