"Luchse" gewinnen in Nidda

Mit einem deutlichen 36:25-Auswärtssieg beim Aufsteiger HSG Gedern-Nidda haben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten zwei weitere Pluspunkte auf ihre Habenseite gebracht, und damit ihren zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga der Frauen verteidigt.In der ersten Halbzeit lief es noch nicht rund. Da konnte kein höherer Pausenstand als ein 15:13 erzielt werden. Doch im zweiten Durchgang gingen die "Luchse" konzentrierter zur Sache und siegten am Ende verdient mit 36:25. Die besten Werferinnen waren Laura Schultze, Kim Land, Sarah Lamp und Lynn Schneider mit je sechs Toren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.