"Luchse" gewinnen Nordderby-Testspiel

Handball: 29:23-Erfolg für den Zweitligisten gegen deutschen Pokalsieger

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 - Rosengarten (2. Liga) haben am Donnerstagabend das Nordderby-Tespiel in der Nordheidehalle gegen den deutschen Pokalsieger VfL Oldenburg mit 29:23 (12:16) gewonnen."Erst als die Abwehr dicht war, haben die Mädels Tempo nach vorne gemacht", freute sich Luchse-Trainer Dubravko "Dudo" Prelcec. Dem fügte Co-Trainer Matthias Steinkamp hinzu: "Typisch für ein Testspiel war auch, dass beide Seiten munter gewechselt und taktisch viel ausprobiert haben." In der Anfangsphase hatte der Gastgeber zwar mit 8:6 geführt, aber Oldenburg drehte zum 14:10. Mit einer 16:12-Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.Nach dem Seitenwechsel konnte der Zweitligist die vom Trainer-Duo geforderte Stabilität in der Abwehr umsetzen, und drehte den Zwischenstand zum 20:19 (42. Minute). 12 Minuten später führten die Gastgeberinnen sogar mit 27:22, und fuhren am Ende einen verdienten 29:23-Heimsieg ein.Die besten Werferinnen für das Luchseteam waren Zeliha Puls (6), Evelyn Schulz (5), sowie Kim Land und Lynn Schneider (mit jeweils 4 Toren).Nach dem gemeinsamen Handball-Tag am Samstag, 18. August, in der Nordheidehalle steht für den Zweitligisten ein Trainingslager (24.-26. August) in Dänemark auf dem Programm.