„Luchse“ haben kämpferisch überzeugt

HANDBALL: 30:27-Heimsieg gegen Nürtingen

Zwar hielt das Gästeteam der TG Nürtingen jederzeit nach Kräften dagegen, aber am Ende kamen die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten in einer spannenden Partie vor mehr als 400 Zuschauern in der Nordheidehalle zum 30:27 (Halbzeit 15:13)-Heimsieg in der 2. Bundesliga der Frauen. „Trotz der vielen Unzulänglichkeiten im Spiel, konnte die Mannschaft im entscheidenden Moment meine Vorgaben umsetzen und den starken Gegner besiegen“, strahlte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec: „Aber auch Nürtingen zeigte einen couragierten Auftritt.“ Beste Werferinnen bei den „Luchsen“ waren Marleen Kadenbach (7), und Kim Land (6 Tore). Da der bisherige Spitzenreiter Kurpfalz Bären Ketsch überraschend zuhause gegen HC Rödertal mit 27:28 verlor, haben die „Luchse“ erneut die Tabellenführung übernommen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.