"Luchse" holen zwei Auswärtspunkte

HANDBALL: Mühsamer 28:25-Erfolg bei "Spreefüxxe" Berlin

Nach einem mühsam erkämpften 28:25 (Halbzeit 15:8)-Sieg gegen die „Spreefüxxe“ Berlin bleiben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten auch nach dem neunten Saisonspiel verlustpunktfrei Tabellenzweiter der 2. Bundesliga der Frauen.Die "Luchse" begannen mit einem Blitzstart und führten nach zwanzig Minuten schon mit 13:3. Der erste Bruch im Spiel kam nach drei nicht ausgespielten Kontern. Plötzlich rissen die Gastgeberinnen das Spiel an sich, und verkürzten bis zur Pause auf 8:15. Nachdem die Füchse aus Reinickendorf nach dem Seitenwechsel auch die "Luchse"-Spielmacherin Kim Land in kurze Deckung genommen hatten, kamen sie besser in Schwung und kamen bis zur 48. Minute auf 19:20 heran. Aber der Ausgleich wollte den Berlinerinnen nicht gelingen. Die "Luchse" zeigten Siegeswillen und siegten am Ende verdient mit 28:25 Toren. Haupttorschützin beim Tabellenzweiten war Zeliha Puls (7/1 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.