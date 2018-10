"Luchse" nicht zu stoppen

HANDBALL: Deutlicher 24:17-Auswärtssieg bei den "Rödertal Bienen"

In ihrem fünften Pflichtspiel der Zweitliga-Saison 2018/19 waren die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 – Rosengarten nicht zu stoppen. Vor mehr als 400 Zuschauern siegten die "Luchse" deutlich mit 24:17 (Halbzeit: 15:5) Toren bei den "Rödertal Bienen". "Es war ein faires Spiel und ein Sieg der gesamten Mannschaft - besonders durch unsere tolle Abwehrleistung", lobte Luchse-Trainer Dubravko "Dudo" Prelcec. Die besten Werferinnen waren Kim Land und Laura Schultze (jeweils 5 Tore). Damit steht der Vorjahresmeister mit 10:0 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Handball-Bundesliga der Frauen, obwohl er zwei Partien weniger absolviert hat, als die Konkurrenz. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.