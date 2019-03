"Luchse" siegen im Spitzenspiel

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten bleiben in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen tonangebend. Mit einer überzeugenden Leistung hat das Team von Trainer Dubravko Prelcec am gestrigen Samstag dem Tabellensechsten HC Rödertal keine Chance gelassen. Mit dem hochverdienten 32:27 (Halbzeit: 16:13)-Heimsieg vor 370 Zuschauern in der Nordheidehalle haben die "Luchse" mit 37:7 Zählern auf dem Punktekonto die Tabellenführung vor den Kupfalz Bären Ketsch (34:8 Punkte) verteidigt. Beste Werferinnen waren: Kim Land (9), Lynn Schneider (6/6) und Zeliha Puls (5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.