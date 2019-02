„Luchse“ sind wieder spitze

Zu einem deutlichen 32:18 (Halbzeit 16:8)-Auswärtssieg am Samstagabend in Trier kamen die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten in der 2. Bundesliga der Frauen, und sind wieder Tabellenführer. Der bisherige Spitzenreiter Kurpfalz Bären Ketsch kassierte eine 17:20 (9:9)-Heimniederlage gegen die TG Nürtingen.„Es war mir schon vor dem Spiel klar, dass wir nur Erfolg in Trier haben würden, wenn die jungen Spielerinnen mehr Verantwortung übernehmen. Das haben heute Marleen Kadenbach, Natalie Axmann, Lisa Borutta und Cassandra Nanfack eindrucksvoll getan“, freute sich Luchse-Trainer Dubravko Prelcec. Die besten Werferinnen waren Evelyn Schulz, Kim Land, und Marleen Kadenbach mit jeweils fünf Toren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.