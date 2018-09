"Luchse-" Trainer Dubravko Prelcec ist mit der Saison-Vorbereitung zufrieden

(cc). Der neue "Luchse-" Trainer Dubravko "Dudo" Prelcec sprach mit dem WOCHENBLATT über den Stand der Saisonvorbereitung der Mannschaft, über das Trainingslager in Dänemark und über das Saisonziel in der 2. Handball-Bundesliga.

Sein Eindruck: "Ich bin total begeistert von der Bereitschaft der Spielerinnen alle Vorgaben des ausgezeichnet funktionierenden Trainerteams in den Testspielen und im Training umzusetzen. Ich sehe große Fortschritte, das Gelernte anwenden zu wollen, so dass für die Zukunft ein enormes Steigerungspotential vorhanden sein könnte." Die Frage nach dem Saisonziel möchte der Coach allerdings erst nach dem ersten Heimspieltag beantworten. "Nach dem Spiel gegen Herrenberg setzen wir uns mit der Mannschaft zusammen, und bestimmen unser Ziel", so Prelcec. In der zurückliegenden Saison, in der die Mannschaft den Meistertitel in der 2. Bundesliga der Frauen holte, war es vor allem der Zusammenhalt und Teamgeist, der das Team besonders symphatisch machte. Dazu berichtet der neue Cheftrainer: "Es war von Anfang an schön zu beobachten, das der verbliebene Stamm der Mannschaft die neuen jungen Spielerinnen aufgeschlossen und freudig aufgenommen hat. Da war die unbedingte Bereitschaft zu sehen, den neuen Mitspielerinnen in allen Situationen zu helfen, um sie möglichst schnell in das Mannschaftsgefüge zu integrieren. Ich bin absolut sicher, dass dieser Teil der Vorbereitung phantastisch gelungen ist." Im Trainingslager in Dänemark hat das Trainergespann das Hauptaugenmerk auf eine taktische Schulung hinsichtlich Angriff und der verschiedenen Deckungsvarianten gelegt. "Viele Spielzüge klappten schon prima und ich sehe uns schon auf einem hohem Niveau. Wir müssen aber noch weiter viel an uns arbeiten", so der Trainer.