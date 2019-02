"Luchse" verteidigen Tabellenführung

Mit einem deutlichen 37:27 (Halbzeit: 16:12)-Auswärtssieg beim Aufsteiger TuS Lintfort haben die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten ihre Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigt. Beste Werferinnen waren Evelyn Schulz (7), Lynn Schneider und Marleen Kadenbach (je 6 Tore). Verfolger Kurpfalz Bären Ketsch, der punktgleich (beide 30:6) auf Rang zwei der Tabelle steht, gewann mit 36:29 (14:18) bei der SG 09 Kirchhof. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.