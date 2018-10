"Luchse" waren kampfbereit

HANDBALL: 29:25-Heimsieg gegen Kirchhof

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten siegten am Samstagabend im Heimspiel der 2. Bundesliga der Frauen mit 29:25 (Halbzeit: 13:9) gegen die SG 09 Kirchhof und bleiben damit auch im vierten Spiel verlustpunktfrei. Dabei mussten die "Luchse" vor allem in Halbzeit zwei ihren Erfolg schwer erkämpfen. Denn sechs Minuten vor Schluss hatten die Gäste durch einen Treffer von Christin Kühlborn den 22:22-Ausgleich hergestellt. Am Ende hat es aber noch zum 29:25-Sieg gereicht, und die Mannschaft bekam das, was sie verdiente: Einen tosenden Applaus der begeisterten Fans auf der Zuschauertribüne der Nordheidehalle. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.