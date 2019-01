Mehrkampftitel im Hallenbad Over

Bei den Mehrkampfmeisterschaften im Hallenbad in Over ware 57 Schwimmnerinnen und Schwimmer aus dem Landkreisvereinen Blau-Weiss Buchholz, TSV Buchholtz 08, Schwimm-Club Seevetal, Schwimmfreunde Meckelfeld, SG Wiste, und TVV Neu Wulmstorf am Start. Bei den jüngsten Schwimmern (Jahrgang 2011) siegten Jette Riebesell (SC Seevetal) und Ben Mika Dähling (SG Wiste). Im Jahrgang 2010 gewannen Annika Stein (Blau-Weiss Buchholz) und Philip Ohlert (SC Seevetal). Den Jahrgang 2009 entschieden die Blau-Weiss Schwimmer Mia Julia Gemmeker und Nick Tschentschel für sich.Die Titel im Jahrgang 2008 gingen – wie bereits in den Jahren 2016 und 2017 – an Niklas Asshauer (Schwimmfreunde Meckelfeld) und Vivien Joelle Häming (SG Wiste).Im schwimmerischen Mehrkampf der Jahrgänge 2007 und 2006 dominierten Marie Fischer (Jg. 2007, Blau-Weiss Buchholz), Malte Melzian (Jg. 2007, TVV Neu Wulmstorf) und Tobias Stelting (Jg. 2006, Blau Weiss Buchholz), der mit 1.403 Punkten die höchste Punktzahl der Veranstaltung erzielte.