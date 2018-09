Meldeschluss für Jesteburger Volkslauf

(cc). Am Mittwoch, 12. September, ist Anmeldeschluss für den 31. Volkslauf! Anmeldungen sind unter www.vfl-jesteburg.de oder www.stgk.de möglich. Bei Nachmeldungen am Veranstaltungstag wird eine Nachmeldegebühr von drei Euro erhoben. Der Jesteburger Volkslauf findet im der Aktion „Sparkassen Heidjer-Cup“ am Sonntag, 16. September, mit Start und Ziel am Jesteburger Sportplatz, Am Alten Moor 14, statt.