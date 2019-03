Mit dem Florett auf Platz eins

(cc). Bei dem stark besetzten Till-Eulenspiegel-Florett-Turnier in Braunschweig war Franziska Fritsche von Blau-Weiss Buchholz am Start, und schaffte den Sprung auf das Siegerpodest.

Nach einer überzeugenden Vorrunde erreichte Franziska Fritsche das Viertelfinale, und gewann auch anschließend alle Gefechte. Bei den Siegerehrungen wurde sie auf Platz eins gefeiert. In Braunschweige starteten auch die Buchholzer Malin und Leander Mahutka. In den ersten vier Gefechten blieb Leander Mahutka auch ohne Gegentreffer, musste aber im nächsten Gefecht eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen. Obwohl er die nächsten Gefechte gewinne konnte, musste er am Ende mit Platz zwei zufrieden sein. Zweiter wurde auch Malin Mahutka, der auch nur eine Niederlage auf seinem Konto hatte.

Vereinskamerad Peter Beugel-Kress war zeitgleich bei den norddeutschen Seniorenmeisterschaften in Hannover am Start, und belegte Platz vier mit dem Florett, und wurde mit dem Degen Sechster.