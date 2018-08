Mit einem Heimsieg in die Spur

FUSSBALL-Kreisliga: Kader des TSV Heidenau total verjüngt - am Sonntag ist der TV Meckelfeld II zu Gast

Ein Fehlstart der Mut macht! Trotz der 0:1-Auftaktniederlage in der Fußball-Kreisliga beim TV Welle wurde die neu formierte Elf des TSV Heidenau von den eigenen Fans dafür gelobt, dass sie couragiert in die Zweikämpfe ging. Obwohl sich die TSV-Knipser noch ein wenig zurück hielten. Neu-Trainer Tobias Stegmann sieht die Mannschaft schon in Schwung und will zurück in die Erfolgsspur. Dazu hat das Team im ersten Heimspiel der neuen Saison am Sonntag, 19. August, 15 Uhr, gegen den TV Meckelfeld II schon Gelegenheit.Der Blick bei den Blau-Weissen geht nach vorn. Ligamanager Rolf Di Vito (kam von Buchholz 08) spricht sogar von einen frühen Angriff auf die Liga-Spitze. Aber Tobias Stegmann drückt auf die Euphoriebremse: "Wir wollen eine fußballerische Weiterentwicklung. Darum muss vorerst eine Integration der jungen Leute im Vordergrund stehen", so der Coach,´der junge Talente aus dem eigenen Verein in den neuen Kader geholt hat.Neuzugänge: Ole Klimek (TSV Buchholz 08 II), Jan Gidom (pausierte), Yannick Walz (zurück aus den USA), Kevin Wulf, Vincent Mundt, Linius Franz, und Jannes Matthies (alle eigene Jugend).Abgänge: Felix Braunheim (Altona 93 II), Moritz van Wyk (TSV Auetal), Maximilian Hess, Philipp Mühle, Alexander Schütte, und Ralf Till (alle Kariereende).Der TSV-Kader für die Saison 2018/19TorKevin WulfAbwehr:Florian Hoops, Tjark Oelkers, Fabian Jänecke, Linus Franz, Timo Kleinknecht, Sven Reisner, Yannick Walz, Sven SchröderMittelfeld:Rico Herrmann, Jannes Matthies, Jannik Pahl, Stephan Ronge, Tobias Schievelbein, Dominic Ahrens, Patrick SedlatschekAngriff:Ole Klimek, Samuel Pauls, Stefan Wist, Vincent Mundt, Jan Gidom, Samuel Pauls, Jens Riechert, Trainer: Tobias StegmannCo-Trainer: Maximilian Hess, Alexander SchütteTorwarttrainer: Martin EversLiga-Manager: Rolf de VitoObmann: Jürgen TödterSaisonziel: WeiterentwicklungFavoriten: FC Este, Buchholzer FCHeimspielstätte: Am Sportplatz 13, 21258 HeidenauInternet: www.tsv-heidenau.de