Mit Topleistungen ins Landesfinale

Mit großartigen Leistungen haben unsere Landkreisturnerinnen am gestrigen Samstag bei den Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen in der Buchholzer Nordheidehalle ganz groß abgesahnt, und wurden mit glitzernden Medaillen und Urkunden belohnt. Ausrichter der Bezirkstitelkämpfe war der TSV Buchholz 08, der perfekt organisierte. Die Besten haben sich für das Niedersachsenfinale qualifiziert, das am 6. April in Wellendorf steigt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.