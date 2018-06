MSG Buchholz: Erfolgreiche Saison mit Meistertitel gekrönt

Eine starke Saison haben die B-Junioren-Fußballerinnen der MSG Buchholz jüngst mit der Bezirksmeisterschaft gekrönt. Auf den damit verbundenen Aufstieg in die Niedersachsenliga wird das Team allerdings verzichten, weil den jungen Fußballerinnen die langen Fahrten zu den Auswärtsspielen (meistens mehr als 200 Kilometer) nicht zugemutet werden soll. Die Mannschaft der Trainer Julia Karstens, Jörg Staack und Peer Schönfeld sicherte sich in dieser Saison den Kreismeistertitel in der Halle, wurde Dritter bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften und holte zudem auf dem Feld den Bezirkspokal. Mit Emilia van Gunst stellte die MSG auch noch die Torschützenkönigin (15 Treffer). Emila van Gunst spielte sich zudem in den Kreis der Niedersachsenauswahl, zu deren erweitertem Kader auch Alena Kastens gehört.