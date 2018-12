MTV Eyendorf behauptet Tabellenführung

(cc). Mit einem 27:26-Heimsieg gegen den Tabellenfünften MTV Müden-Örtze haben die Handballer des MTV Eyendorf ihrer Tabellenführung in der Landesliga der Männer verteidigt. Den Siegtreffer erzielte Raphael Künstler zehn Sekunden vor dem Abpfiff.

Eyendorf kam gut ins Spiel und ging zielsicher mit 6:2 in Führung. Danach ließ aber die Konzentration in der Eyendorfer Abwehr etwas nach, und die Gäste aus Müden wurden plötzlich wach, und verkürzten bis zur Pause auf 13:15. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste immer stärker und drehten zur 17:16-Führung. Eyendorf kämpfte weiter und wurde am Ende mit dem doppelten Punktgewinn belohnt.

Weiter spielten: TuS Jahn Hollenstedt - SG Luhdorf-Scharmbeck 33:24, MTV Embsen - HSG Seevetal 32:24, MTV Soltau - MTV Dannenberg 39:39, und TV Uelzen - TV Wietzendorf 29:28.