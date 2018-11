MTV Eyendorf gewinnt das Landesliga-Derby

Am Ende war es ein souveräner Erfolg, obwohl sich die Gäste in der zweiten Hälfte noch enorm steigern konnten. Mit 24:18 (Halbzeit: 12:5) haben die Handballerinnen des MTV Eyendorf am Samstagabend in heimischer Halle das Landesliga-Derby gegen Aufsteiger HSG Elbmarsch gewonnen, und sind damit auf Rang sechs (6:6 Punkte) der Tabelle vorgerückt. Beste Werferinnen waren Philine Knopp (10/2) für Eyendorf, und Nicola Matthies (7/2 Tore) für die Gäste vom Deich. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.