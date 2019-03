MTV Eyendorf punktet auswärts

(cc). Am vergangenen Wochenende konnte nur der MTV Eyendorf in der Handball-Landesliga der Frauen punkten. Das Team von Trainer Hermann Steffens kam zu einem 31:29-Auswärtssieg bei der HSG Lachte-Lutter, und behauptete seinen fünften Tabellenplatz in der Liga. MTV-Haupttorschützin war Philine Knopp (12/1 Tore). Weiter spielten: MTV Ashausen-Gehrden - HV Lüneburg 16:27, TuS Oldau-Ovelgönne - HSG Elbmarsch 28:18, TuS Bergen - MTV Embsen 17:27, und SV Altencelle II - TSV Wietzendorf 28:27.