MTV-Team gewinnt bei den Füchsen

(cc). Nach spannenden Ballwechseln haben die Tischtennisfrauen des MTV Tostedt (Rang fünf in der Tabelle) nach drei Niederlagen in Folge im Auswärtsspiel der 2. Bundesliga beim Tabellenachten LTTV Leutzscher Füchsen in Leipzig mit 6:3 gewonnen. Nach den beiden Eingangsdoppeln war die Partie beim Stande von 1:1 noch völlig offen. Anschließend brachten Yvonne Kaiser (3:2 gegen Marina Shavyrina) und Irene Ivancan (3:0 gegen Houng Do Thi mit 3:1 in Front. Vor der Pause verkürzte aber Anna-Maria Helbig (3:1 gegen Lotta Rosa) zum 2:3 für die Gäste. Zu beginn des zweiten Durchgangs schaffte das Gästeteam sogar den 3:3-Ausgleich. Aber anschließend machte das MTV-Team das 6:3 perfekt, durch drei Siege in den Einzeln in Folge: Irene Ivancan in vier Sätzen (3:1) gegen Marina Shavyrina, Yvonne Kaiser mit 3:1 gegen Huong Do Thi, und Svenja Koch in fünf Sätzen (3:2) gegen Anna-Marie Helbig.