MTV-Team gewinnt das Sommerturnier

(cc). Das Team des MTV Ashausen hat das Tischtennis-Sommerturnier um den Sofa-Cup in der Schulsporthalle in Stelle für sich entscheiden können. „SOFA“, weil die Gründungsmitglieder des Turniers die Vereine aus Stelle, Over, Fliegenberg und Ashausen sind. In jeder Mannschaft stehen drei Herren und eine Dame. Nach zwei Eingangsdoppeln folgen vier Einzel. Diesmal waren sieben Teams am Start. Den Turniersieg sicherte sich am Ende das Team des MTV Ashausen, das bis zum Schluss ohne Niederlage blieb. Dem 4:2 gegen Fliegenberg folgten Siege gegen Gastgeber TSV Stelle, SV Grün-Weiss Harburg, MTV Laßrönne, VfL Jesteburg und gegen die SG Auetal/Salzhausen.