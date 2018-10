MTV Tostedt punktet auf Liga-Südtour

Mit einer Punkteausbeute von 3:1 (Sieg in Weil, und Unentschieden in Weinheim) kehrten Tostedts Tischtennisfrauen von ihrer „Süd-Tour“ in der 2. Bundesliga zurück. Maßgeblich am MTV-Erfolg beteilgt war Yvonne Kaiser, die vier Einzelsiege und weitere zwei Punkte an der Seite von Lotta Rose im Doppel holte. Beim TSV Weil ging der MTV Tostedt nach den Doppeln mit 2:0 in Führung, musste anschließend aber das 4:4 hinnehmen. Am Ende machten Svenja Koch und Lotta Rose mit ihren Siegen in den beiden letzten Einzeln den 6:4-Sieg perfekt. Tags darauf kam das MTV-Team vor 220 Zuschauern beim TTC 1946 Weinheim zu einem 5:5-Unentschieden. Obwohl der Gastgeber schon mit 5:2 führte. Am Ende konnten Yvonne Kaiser, Svenja Kochg und Lotta Rose mit drei hart erkämpften Siegen in den Einzeln in Folge das MTV-Team mit 5:5 über die Ziellinie bringen.