MTV Tostedt spielt 5:5-Unentschieden

(cc). Beim 5:5-Remis beim Herbstmeister TuS Uentrop konnte Laura Matzke, die erst kürzlich aus der Babypause zurückgekehrt ist, mit den Tischtennisfrauen des MTV Tostedt gleich dreimal in der zweiten Bundesliga punkten. Sie gewann in den Einzeln mit 3:0 gegen Alexandra Scheld, und gegen Pengpeng Guo mit 3:1, sowie an der Seite von Svenja Koch im Doppel mit 3:0 gegen Guo/Scheld. Weitere Punkte zum Auswärtssieg steuerten Irene Ivancan und Yvonne Kaiser bei, die jeweils mit 3:1 gegen Nadine Sillus siegten. Nach der Weihnachtspause startet die Rückrunde der Saison 2018/19 für den MTV Tostedt mit einem Heimspiel. Zu Gast an der Poststraße wird am 19. Januar 2019 der TuS Uentrop sein.