Nachwuchskämpferin holt den Landestitel

Bei den Karate-Landesmeisterschaften der Kinder (U8 und U10), sowie Schülerinnen und Schüler (U12 und U14) in Wolfsburg sicherte sich Marie Krüger vom Blau-Weiss Buchholz den Landestitel im Kumite (Kampf). Nachdem die 6-Jährige aus Buchholz über ein Freilos und einem sicheren 3:0-Halbfinalsieg den Endkampf erreicht hatte, bezwang sie im Finale eine Gegnerin aus Verden. Vereinskamerad Kaan Feimi Oglou trat in der Klasse U10 (Kumite, -31 kg) an, belegte über die Trostrunde Platz fünf. Bei den B-Schülern (U12) wurde Tan Cia Bao Le (-38 kg) nach einer Verletzung Fünfter. Phillip Medenwald (-32 kg) verlor den ersten Kampf und musste vorzeitig ausscheiden.