Neue Tischtennis-Saison beginnt

(cc). Zum Abschluss der Vorbereitungen für die neue Tischtennis-Saison treffen sich die Mannschaftsvertreter aller vier Staffeln am Wohnort des Gruppenleiters Karsten Lexau, Auf den Hauen 40 in Salzhausen: Die Kreisliga Ost am Montag, 7. Januar, um 19 Uhr, die 1. Kreisklasse Ost um 20 Uhr. Tags darauf (8. Januar) die 1. Kreisklasse West um 19 Uhr, und die 3. Kreisklasse Ost um 20 Uhr.