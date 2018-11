Neuer Partner für Vielseitigkeit in Luhmühlen

(cc). Die internationale Vielseitigkeit (Dressur, Gelände, Springen) mit Deutscher Meisterschaft in Luhmühlen (13.-16. Juni 2019) hat mit Longines einen neuen Titelsponsor. „Wir freuen uns darauf, mit der Unterstützung von Longines im kommenden Jahr und auch in den darauffolgenden Jahren erstklassige Events auf die Beine zu stellen“, erklärt die Geschäftsführerin der Turniergesellschaft Luhmühlen, Julia Otto. „Longines ist einer unserer Hauptpartner und seit 2014 außerdem Luhmühlens offizieller Zeitnehmer.“ Das Unternehmen hat außerdem die Titel-Partnerschaft für die Europameisterschaft übernommen die ebenso 2019 in Luhmühlen (28. August – 1. September) stattfinden wird. Der Karten-Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen wurden bereits gestartet. „Die Tickets scheinen beliebte Weihnachtsgeschenke zu sein“, so Julia Otto.