Niederlage zum Rückrundenstart

HANDBALL: "Luchse" verlieren beim Tabellenelften

Nach der 18:21 (Halbzeit 8:9)-Auswärtsniederlage im ersten Spiel der Rückrunde beim Tabellenelften SG H2Ku Herrenberg bleiben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten mit 26:6 Punkten auf Rang zwei der Tabelle der 2. Bundesliga der Frauen. Spitzenreiter sind die Kurpfalz Bären Ketsch, die mit einem 35:25 (16:11)-Sieg beim TuS Lintfort ihr Punktekonto auf 28:4 Zähler ausbauen konnten. In der Partie zwischen Herrenberg und den "Luchsen" war spielentscheidend die Phase zwischen der 55. und 59. Minute, in der die Gastgeber ein 17:17 zum 21:18 drehen konnten. Haupttorschützin bei den "Luchsen" war Lynn Schneider mit sechs Treffern. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.