Niederlagen für Oberligateams

(cc). In der Handball-Oberliga der Frauen mussten beide Landkreisteams bittere Auswärtsniederlagen hinnehmen: Der MTV Tostedt verlor mit 25:30 (11:15) beim Hannoverscher SC, und TuS Hollenstedt kassierte ein 16:23 (9:13) beim Northeimer HC. Dabei konnte Hollenstedt in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, denn die Gastgeber führten Mitte der zweiten Halbzeit bereits deutlich mit 20:12 Toren. Beste TuS Jahn-Werferinnen waren Jana Fröhlich und Meike Wietzer mit jeweils sechs Toren. Am Samstag, 15. September, 17 Uhr, empfängt TuS Jahn Hollenstedt die Gäste vom MTV Geismar, und beim MTV Tostedt ist am Sonntag, 16. September, 17 Uhr, der VfL Wolfsburg zu Gast.