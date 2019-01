Oberliga-Aufstieg geschafft

TENNIS: Damenteam des Hittfelder HC feiert Abschluss der Winterrunde

Die Tennisdamen des Hittfelder HC haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt, und in der Winterrunde den Aufstieg in die Oberliga geschafft.Das Hittfelder Team Damen 50, das schon im Sommer in die Landesliga aufgestiegen ist, feiert jetzt erneut nach dem Ende der Winterrunde einen Aufstieg. Denn mit einem Gesamtergebnis von insgesamt 12:0 Punkten, wurden alle Spiele gewonnen.Im letzten Spiel der HTC-Damen beim Mitfavoritinnen TC Grün Weiss Rotenburg -Wümme wurde es aber noch spannend, aber Hittfeld behielt am Ende deutlich mit 6:0 die Oberhand. „Da war der Jubel groß“, berichtete Mannschaftsführerin Christine Thaden. „Jetzt geht es auf zu neuen Tagen im Sommer 2019.“