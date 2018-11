Oberliga-Derby in Hollenstedt

(cc). Am Samstag, 24. November, steigt in der Max-Schmeling-Halle in Hollenstedt das Derby der Hanball-Oberliga der Frauen zwischen dem TuS Jahn Hollenstedt (Rang 10, 8:10 Punkte), und dem Tabellenfünften MTV Tostedt (13:7 Punkte). Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Am vergangenen Wochenende musste Jahn Hollenstedt nach vielen Ballverlusten eine 22:23-Heimniederlage gegen den MTV VJ Peine hinnehmen. Der MTV Tostedt kam bei der HSG Plesse-Hardenberg nach einer grandiosen Aufholjagd zu einem 25:24-Auswärtssieg. Denn der Gastgeber führte zur Halbzeitpause noch mit 16:9 Toren.