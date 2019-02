Oberligaspiel am Sonntag fällt aus!

(cc). Wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes an der Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz fällt das für den morgigen Sonntag, 3. Februar, angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg zwischen dem TSV Buchholz 08 und Spitzenreiter TuS Dassendorf aus. Ein neuer Spieltermin wurde noch nicht vereinbart.