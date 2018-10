Oddset-Pokal: Buchholz 08 empfängt Regionalligist Norderstedt

Hammerlos für den TSV Buchholz 08: Im Achtelfinale des Oddset-Pokals empfangen die Oberliga-Fußballer den Top-Favoriten, Regionalligist Eintracht Norderstedt. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Hamburg. Der Spieltermin steht noch nicht fest. Die Partien des Pokal-Achtelfinals sollen zwischen dem 7. und 9. Dezember ausgetragen werden, allerdings steht für Norderstedt am 9. Dezember das Liga-Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer VfL Wolfsburg II auf dem Programm.Die weiteren Begegnungen des Oddset-Pokals: Rasensport Uetersen - TuS Osdorf, Oststeinbeker SV - SV Altengamme, Barmbek-Uhlenhorst - Concordia, VfL Lohbrügge - Klub Kosova, TuS Dassendorf - TSV Sasel, Teutonia - TSV Wedel und Victoria - Dersimspor.