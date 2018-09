Oddset-Pokal: Buchholz 08 trifft auf Kreisligisten Viktoria

os. Buchholz. In der vierten Runde des Oddset-Pokals müssen die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 beim Kreisligisten Viktoria Harburg antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Hamburg. Gespielt wird am Mittwoch, 3. Oktober.